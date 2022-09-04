US Open, результаты матчей 3 сентября: Азаренко обыграла Мартич, Соболенко победила Бюрель и другие

Азаренко пробилась в 1/8 финала US Open

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В субботу, 3 сентября, суббота, в Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга US Open у женщин.

3 сентября, суббота

Петра Квитова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5:7, 6:3, 7:6 (12:10)

Джессика Пегула (США) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:0

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:0

Каролина Плишкова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:4, 6:3

Юлия Нимайер (Германия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 7:6 (7:5)

4 сентября, воскресенье

Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 0:6, 2:6

Ига Свентек (Польша) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 7:6 (11:9)