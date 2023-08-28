US Open: призовой фонд турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке

В 2023 году на Открытом чемпионате США ожидается рекордный призовой фонд. Он составит 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м. Тогда сумма составляла 60 миллионов евро.

Победители в женском и мужском одиночном разряде заработают по 3 миллиона долларов. В прошлом году чемпионы получили по 2,6 миллиона долларов. Тогда победу одержали испанец Карлос Алькарас в мужском одиночном разряде и Ига Свентек — в женском.

Призовой фонд US Open является рекордным среди турниров «Большого шлема». Также именно на Открытом чемпионате США с 1973 года начали выплачивать одинаковые призовые для мужчин и женщин.

Распределение призовых US Open-2023 по раундам:

Первый круг — 81,5 тысячи долларов.

Второй круг — 123 тысяч долларов.

Третий круг — 191 тысяча долларов.

Четвертый круг — 284 тысячи долларов

1/4 финала — 455 тысяч долларов.

1/2 финала — 775 тысяч долларов.

Финал — 1,5 миллиона долларов.

Победитель — 3 миллиона долларов.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».