US Open могут перенести на осень

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) может не состояться в назначенные сроки. Его старт намечен на 24 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван до 13 июля.

— Рассуждать о сроках и новых датах турниров все еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется.

Ранее появилась информация, что розыгрыш US Open-2020 может пройти в Индиан-Уэллсе.