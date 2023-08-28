Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» US Open-2023 стартуют 28 августа. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», —приводит слова Тарпищева ТАСС.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Карена Хачанова на US Open-2023.

«Я был удивлен, когда увидел Хачанова в заявке. У него была тяжелая травма, после которой нельзя быстро восстановиться. Посмотрим, как он сыграет первый круг. Соперник ему достался несильный, но для Карена сейчас любой соперник, независимо от уровня игры и места в рейтинге, будет тяжелым», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

По прогнозам буккмекеров главным фаворитом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.20. А на первую ракетку мира Карлоса Алькараса — за 2.85. Третьим номером в списке фаворитов буккмекеры считают россиянина Даниила Медведева — коэффициент на его победу составляет 10.0.

Шансы других российских теннисистов оценивают ниже: Андрей Рублев котируется лишь 12-м за 75.0, на Карена Хачанова можно поставить за 150, такой же коэффициент на успех Романа Сафиуллина.

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»