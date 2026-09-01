Петрова о Джоковиче: «Как бы Новак ни старался, заполучить 25-й «Шлем» — недостижимая цель»

Чемпионка двух Итоговых турниров WTA Надежда Петрова в интервью «СЭ» прокомментировала ранний вылет Новака Джоковича с US Open.

«В этом сезоне Новак потерпел немало поражений, в том числе и на ранних стадиях, а победа Навоне на US Open — это хороший пример для остальных. Я уверена, что у аргентинца была установка — бороться в каждом розыгрыше, постараться затягивать соперника в длинные розыгрыши. Это сработало. В четвертом сете у Джоковича начались физические проблемы. По окончании матча он сказал, что не получал никакого удовольствия, находясь на корте, что ему было психологически тяжело.

Все-таки возраст сказывается. Поэтому, как бы Джокович ни старался заполучить свой 25-й «Шлем», сейчас уже, наверное, можно сказать, что эта возможность стала просто недостижимой. Нужно пересмотреть ситуацию и, наверное, подумать об окончании карьеры. Он и так задержался в туре очень долго. Два других представителя «Большой тройки» уже давно за пределами профессионального тенниса. Наверное, и Ноле пора задуматься о том, чтобы уступить место молодым. У него была величайшая карьера, на Играх в Париже-2024 он закрыл все возможные цели», — отметила «СЭ» Петрова.

Свой последний турнир «Большого шлема» Джокович выиграл в Нью-Йорке в 2023 году. В первом круге US Open-2026 39-летний серб уступил аргентинцу Мариано Навоне.