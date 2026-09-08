US Open-2026: расписание матчей на 9 августа

В среду, 9 сентября, на US Open-2026 состоятся матчи четвертьфинала в мужском и женском одиночных разрядах. Игровой день пройдет на кортах «Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке (США). «СЭ» публикует расписание Открытого чемпионата США по теннису на 9 сентября. Время начала — московское.

Расписание US Open на 9 сентября (среда)

Мужской одиночный разряд

Бен Шелтон — Карлос Алькарас — после 3.30

Александр Зверев — Ботик ван де Зандсхюлп — после 18.30

Карен Хачанов — Артур Блоккс — после 18.30

Женский одиночный разряд

Джессика Пегула — Эмма Наварро — после 2.00

Циньвэнь Чжэн — Елена Рыбакина — после 18.30

Мирра Андреева — Кори Гауфф — после 18.30

Дневные сессии на Louis Armstrong Stadium и Grandstand начинаются в 18.00 мск, на Arthur Ashe Stadium — в 18.30. Вечерние сессии на двух главных аренах стартуют в 2.00 мск 8 сентября.

В России официальной трансляции Открытого чемпионата США по теннису нет. Смотреть за последним в сезоне турнире «Большого шлема» можно на официальном сайте US Open, в матч-центре «СЭ» и в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».