US Open-2026: расписание матчей на 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, на US Open-2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Игры пройдут на кортах «Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке (США). «СЭ» публикует расписание Открытого чемпионата США по теннису на 11 сентября. Время начала — московское.

Расписание US Open на 11 сентября (пятница)

Мужской одиночный разряд

Александр Зверев — Карен Хачанов — после 22.00

Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон — после 22.00

Женский одиночный разряд

Арина Соболенко — Джессика Пегула — после 02.00

Кори Гауфф — Елена Рыбакина — после 03.30

Женский финал запланирован на 12 сентября, мужской финал — на 13 сентября.

В России официальной трансляции Открытого чемпионата США по теннису нет. Смотреть за последним в сезоне турнире «Большого шлема» можно на официальном сайте US Open, в матч-центре «СЭ» и в тематических сообществах в социальной сети