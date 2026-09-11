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US Open 2026: расписание матчей на 11 сентября

US Open-2026: расписание матчей на 11 сентября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стадион Артура Эша в Нью-Йорке (США).
Фото Getty Images

В пятницу, 11 сентября, на US Open-2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Игры пройдут на кортах «Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке (США). «СЭ» публикует расписание Открытого чемпионата США по теннису на 11 сентября. Время начала — московское.

Расписание US Open на 11 сентября (пятница)

Мужской одиночный разряд

  • Александр Зверев — Карен Хачанов — после 22.00

  • Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон — после 22.00

Женский одиночный разряд

  • Арина Соболенко — Джессика Пегула — после 02.00

  • Кори Гауфф — Елена Рыбакина — после 03.30

Женский финал запланирован на 12 сентября, мужской финал — на 13 сентября.

В России официальной трансляции Открытого чемпионата США по теннису нет. Смотреть за последним в сезоне турнире «Большого шлема» можно на официальном сайте US Open, в матч-центре «СЭ» и в тематических сообществах в социальной сети

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