US Open-2025, результаты 31 августа и 1 сентября у женщин: Соболенко вышла в четвертьфинал
Матчи четвертого круга US Open-2025
В четвертом круге Открытого чемпионата США 31 августа Арина Соболенко победила Кристину Букшу, Елена Рыбакина уступила Маркете Вондроушовой.
Американка Джессика Пегула победила свою соотечественницу Энн Ли и прошла в четвертьфинал турнира.
Расписание и результаты 31 августа и 1 сентября у мужчин — здесь.
US Open-2025. Женщины. Четвертый круг
31 августа, воскресенье
Джессика Пегула (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 7:6 (15:13), 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 7:5, 2:6
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