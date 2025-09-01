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US Open-2025, результаты 31 августа и 1 сентября у женщин: Соболенко вышла в четвертьфинал

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Матчи четвертого круга US Open-2025

В четвертом круге Открытого чемпионата США 31 августа Арина Соболенко победила Кристину Букшу, Елена Рыбакина уступила Маркете Вондроушовой.

Американка Джессика Пегула победила свою соотечественницу Энн Ли и прошла в четвертьфинал турнира.

Расписание и результаты 31 августа и 1 сентября у мужчин — здесь.

US Open-2025. Женщины. Четвертый круг
31 августа, воскресенье

Джессика Пегула (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 7:5, 2:6

US Open-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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