US Open 2025, результаты 25 и 26 августа у женщин: победы Самсоновой, Павлюченковой и Мирры Андреевой
В первом круге Открытого чемпионата США 25 августа свои матчи провели россиянки Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Мирра Андреева.
Расписание и результаты 25 и 26 августа у мужчин — здесь.
US Open-2025. Женщины. Первый круг
25 августа, понедельник
Диан Парри (Франция) — Петра Квитова (Чехия) — 6:1, 6:0
Присцилла Хон (Австралия, Q) — Леолия Жанжан (Франция) — 6:3, 7:5
Барбора Крейчикова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, 22) — 6:3, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4)
Людмила Самсонова (Россия, 17) — Юань Юэ (Китай) — 2:6, 6:4, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 30) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4
Тэйлор Таунсенд (США) — Антония Ружич (Хорватия) — 6:4, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Алисса Ан (США, WC) — 6:1, 6:0
Рената Сарасуа (Мексика) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5
Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Джульета Парея (США, WC) — 6:3, 6:0
Анна Калинская (Россия, 29) — Клерви Нгуну (США, WC) — 6:0, 5:7, 6:4
Кристина Букша (Испания) — Клер Лю (США, Q) — 6:2, 6:1
Ива Йович (США) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6 (8:6), 6:3
Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1
Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:4, 4:6, 6:3
Эльза Жакемо (Франция) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:3
Энн Ли (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 4:6, 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2
Кэти Волынец (США) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 3:6, 4:6
Дарья Семенистая (Латвия) — Пейтон Стирнс (США) — 5:7, 0:6
Магдалена Фрех (Польша) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:2, 6:2
Анна Бондар (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:2, 6:4
Винус Уильямс (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:2, 1:6
Алисия Паркс (США) — Мирра Андреева (Россия) — 0:6, 1:6
US Open-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр