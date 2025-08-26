Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

26 августа 2025, 05:30

US Open 2025, результаты 25 и 26 августа у женщин: победы Самсоновой, Павлюченковой и Мирры Андреевой

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи первого круга US Open 2025.

В первом круге Открытого чемпионата США 25 августа свои матчи провели россиянки Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Мирра Андреева.

Расписание и результаты 25 и 26 августа у мужчин — здесь.

US Open-2025. Женщины. Первый круг
25 августа, понедельник

Диан Парри (Франция) — Петра Квитова (Чехия) — 6:1, 6:0

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Леолия Жанжан (Франция) — 6:3, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, 22) — 6:3, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Юань Юэ (Китай) — 2:6, 6:4, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 30) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Тэйлор Таунсенд (США) — Антония Ружич (Хорватия) — 6:4, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Алисса Ан (США, WC) — 6:1, 6:0

Рената Сарасуа (Мексика) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Джульета Парея (США, WC) — 6:3, 6:0

Анна Калинская (Россия, 29) — Клерви Нгуну (США, WC) — 6:0, 5:7, 6:4

Кристина Букша (Испания) — Клер Лю (США, Q) — 6:2, 6:1

Ива Йович (США) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6 (8:6), 6:3

Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1

Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:4, 4:6, 6:3

Эльза Жакемо (Франция) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:3

Энн Ли (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 4:6, 6:2, 6:4

Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2

Кэти Волынец (США) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 3:6, 4:6

Дарья Семенистая (Латвия) — Пейтон Стирнс (США) — 5:7, 0:6

Магдалена Фрех (Польша) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:2, 6:2

Анна Бондар (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:2, 6:4

Винус Уильямс (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:2, 1:6

Алисия Паркс (США) — Мирра Андреева (Россия) — 0:6, 1:6

US Open-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2025/11/5/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
US Open
Читайте также
Первый гол ЧМ-2026 был забит между ног вратарю, а потом арбитр показал три красные карточки! Что случилось в матче Мексика – ЮАР
Во Франции указали на выдвижение ЕС к России неконструктивных требований
Зарезавшему мужчину в Наро-Фоминске иностранцу предъявили обвинение
Российские шахматы получили временный бан. СAS создает опасный прецедент
Наркобарон Гусман попросил вернуть его в Мексику из-за условий в тюрьме США
«Десятки пустых рядов». На старте чемпионата мира организаторы получили головную боль с заполняемостью трибун
Популярное видео
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева победила Паркс в первом круге US Open, отдав только один гейм

Алькарас победил Опелку и вышел во второй круг US Open
Новости
RSS RSS
Все новости