US Open 2025, результаты 24 и 25 августа у женщин: Соболенко, Потапова и Блинкова во втором круге
В первом круге Открытого чемпионата США 24 августа Анастасия Потапова победила Чжу Линь, Анна Блинкова обыграла Юлию Стародубцеву, Полина Кудерметова прошла во второй круг — ее соперница Нурия Паррисас-Диас снялась из-за травмы ноги при счете 2:2 в первом сете. Оксана Селехметьева уступила Маркете Вондроушовой. Вероника Кудерметова проиграла Джаниче Чен.
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии победила швейцарку Ребекку Масарову.
Расписание и результаты 24 августа у мужчин — здесь.
US Open-2025. Женщины. Первый круг
24 августа, воскресенье
Полина Кудерметова (Россия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 2:2 отказ 2-го игрока
Эмма Радукану (Великобритания) — Ена Шибахара (Япония, Q) — 6:1, 6:2
Маккартни Кесслер (США, 32) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 7:5
Тереза Валентова (Чехия, Q) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 3:6, 6:4
Лейла Фернандес (Канада, 31) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 6:2, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)
Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24) — 6:4, 4:6, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1
Моюка Утидзима (Япония) — Ольга Данилович (Сербия) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9)
Александра Эала (Филиппины) — Клара Таусон (Дания, 14) — 6:3, 2:6, 7:6 (13:11)
Кэтрин Макнелли (США, WC) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:2, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:4, 6:3
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ина Инуэ (США) — 7:6 (7:0), 6:4
Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 4:6, 6:2
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:4, 2:6, 6:0
Эмма Наварро (США, 10) — Ван Яфань (Китай) — 7:6 (11:9), 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария, 16) — Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:3, 6:3
Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 6:1
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Дестани Айява (Австралия, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)
Джессика Пегула (США, 4) — Майар Шериф (Египет) — 6:0, 6:4
US Open-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр