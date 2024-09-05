US Open 2024: сетка и пары полуфиналистов одиночного турнира мужчин

В одиночном турнире мужчин на Открытом чемпионате США остались четыре претендента на титул.

В одном полуфинале первая ракетка мира — итальянец Янник Синнер встретится с британцем Джеком Дрейпером, в другом сыграют американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Никто из этих теннисистов ранее не выигрывал титул Открытого чемпионата США. Оба матча 1/2 финала пройдут в ночь с 6 на 7 сентября по московскому времени.

Сетка и результаты 1/4 финала US Open-2024 у мужчин

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:3, 7:5, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 6:7, 6:3, 4:1, отказ

Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия) — 7:6, 3:6, 6:4, 7:6

Пары 1/2 финала US Open-2024 у мужчин

Янник Синнер — Джек Дрейпер

Фрэнсис Тиафо — Тейлор Фритц

US Open-2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Финал мужского турнира закроет этот розыгрыш «мейджора» в ночь на понедельник, 9 сентября, по московскому времени.