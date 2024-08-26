US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США
Медведев в первом круге US Open 2024 сыграет против серба Лайовича
144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В 2021 году Даниил Медведев стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Также россиянин трижды выходил в финал Открытого чемпионата США. Приводим статистику выступлений спортсмена на US Open.
US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США
- 2016 — 1-й квалификационный раунд.
- 2017 — 1-й круг.
- 2018 — 3-й круг.
- 2019 — финал (поражение).
- 2020 — 1/2 финала.
- 2021 — финал (победа).
- 2022 — 4-й круг.
- 2023 — финал (поражение).
Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).
Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».
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