Медведев в первом круге US Open 2024 сыграет против серба Лайовича

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В 2021 году Даниил Медведев стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Также россиянин трижды выходил в финал Открытого чемпионата США. Приводим статистику выступлений спортсмена на US Open.

US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США

2016 — 1-й квалификационный раунд.

2017 — 1-й круг.

2018 — 3-й круг.

2019 — финал (поражение).

2020 — 1/2 финала.

2021 — финал (победа).

2022 — 4-й круг.

2023 — финал (поражение).

