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US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США

Медведев в первом круге US Open 2024 сыграет против серба Лайовича
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В 2021 году Даниил Медведев стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Также россиянин трижды выходил в финал Открытого чемпионата США. Приводим статистику выступлений спортсмена на US Open.

US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США

  • 2016 — 1-й квалификационный раунд.
  • 2017 — 1-й круг.
  • 2018 — 3-й круг.
  • 2019 — финал (поражение).
  • 2020 — 1/2 финала.
  • 2021 — финал (победа).
  • 2022 — 4-й круг.
  • 2023 — финал (поражение).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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