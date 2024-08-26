Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 01:30

US Open 2024: первые матчи россиянок в женской сетке

Матчи основной сетки US Open 2024 стартуют 26 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 26 августа.

В первом круге Анастасия Павлюченкова сыграет с Тайлой Престон (Австралия), Мирра Андреева — c Камилой Осорио (Колумбия), Диана Шнайдер — с Надей Подорошкой (Аргентина), Дарья Касаткина — с Жаклин Кристиан (Румыния), Екатерина Александрова — с Викторией Томовой (Болгария). Камила Рахимова как «лаки лузер» вошла в основную сетку и встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Матчи россиянок в первом круге

  • Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тэйлор Престон (Австралия).

  • Мирра Андреева (Россия, 21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

  • Людмила Самсонова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай).

  • Диана Шнайдер (Россия, 18) — Надя Подороска (Аргентина).

  • Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США).

  • Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).

  • Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13).

  • Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай).

  • Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристиан (Румыния).

  • Вероника Кудерметова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия, 33).

  • Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария).

  • Камила Рахимова (Россия, LL) — Ига Свентек (Польша, 1).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
0
Читайте также
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
На Украине сообщили о сбежавших с автоматами троих мобилизованных осужденных
В ДТП на Садовом кольце с участием двух автомобилей один из них перевернулся
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024: первые матчи россиян в мужской сетке
Российские теннисисты выйдут из тени на US Open? Расклады перед «Большим шлемом» в Нью-Йорке
Макинрой назвал Медведева одним из претендентов на победу на US Open
Старт Рублева, Касаткиной, матчи Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция US Open
Чесноков: «Уверен, что Шнайдер покажет очень интересную игру и далеко пройдет на US Open»
US Open 2024: призовой фонд Открытого чемпионата США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024: первые матчи россиян в мужской сетке
Новости
RSS RSS
Все новости