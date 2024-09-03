US Open 2024: пары четвертьфинала и сетка турнира женщин
US Open 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). 3 и 4 сентября состоятся матчи 1/4 финала американского «мэйджора» у женщин. В четвертьфинал не смогла выйти россиянка Людмила Самсонова. В 1/8 финала она уступила первой ракетке мира Иге Свентек.
Результаты четвертого круга US Open 2024
Паула Бадоса — Яфань Ван — 6:1, 6:2
Эмма Наварро — Коко Гауфф — 6:3, 4:6, 6:3
Элизе Мертенс — Арина Соболенко — 2:6, 4:6
Циньвэнь Чжэн — Донна Векич — 7:6, 4:6, 6:2
Каролина Мухова — Ясмин Паолини — 6:3, 6:3
Диана Шнайдер — Джессика Пегула — 4:6, 2:6
Ига Швентек — Людмила Самсонова — 6:4, 6:1
Каролин Возняцки — Беатрис Хаддад Майя — 2:6, 6:3, 3:6
Расписание 1/4 финала US Open 2024
3 сентября, вторник
Паула Бадоса — Эмма Наварро
4 сентября, среда
Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко
Ига Свентек — Джессика Пегула
Беатрис Хаддад-Майя — Каролина Мухова
Сетка для полуфиналистов US Open 2024
5 сентября, четверг
Паула Бадоса / Эмма Наварро — Чжэн Циньвэнь / Арина Соболенко
Ига Свентек / Джессика Пегула — Беатрис Хаддад-Майя / Каролина Мухова
Женский финал запланирован на 7 сентября.
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