US Open 2024: пары четвертьфинала и сетка турнира женщин

US Open 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). 3 и 4 сентября состоятся матчи 1/4 финала американского «мэйджора» у женщин. В четвертьфинал не смогла выйти россиянка Людмила Самсонова. В 1/8 финала она уступила первой ракетке мира Иге Свентек.

Результаты четвертого круга US Open 2024

Паула Бадоса — Яфань Ван — 6:1, 6:2

Эмма Наварро — Коко Гауфф — 6:3, 4:6, 6:3

Элизе Мертенс — Арина Соболенко — 2:6, 4:6

Циньвэнь Чжэн — Донна Векич — 7:6, 4:6, 6:2

Каролина Мухова — Ясмин Паолини — 6:3, 6:3

Диана Шнайдер — Джессика Пегула — 4:6, 2:6

Ига Швентек — Людмила Самсонова — 6:4, 6:1

Каролин Возняцки — Беатрис Хаддад Майя — 2:6, 6:3, 3:6

Расписание 1/4 финала US Open 2024

3 сентября, вторник

Паула Бадоса — Эмма Наварро

4 сентября, среда

Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко

Ига Свентек — Джессика Пегула

Беатрис Хаддад-Майя — Каролина Мухова

Сетка для полуфиналистов US Open 2024

5 сентября, четверг

Паула Бадоса / Эмма Наварро — Чжэн Циньвэнь / Арина Соболенко

Ига Свентек / Джессика Пегула — Беатрис Хаддад-Майя / Каролина Мухова

Женский финал запланирован на 7 сентября.

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