US Open 2024: пары четвертьфинала и сетка турнира мужчин
US Open 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США). Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. 3 и 4 сентября состоятся матчи 1/4 финала американского «мэйджора». Из российских теннисистов за место в полуфинале будет бороться Даниил Медведев, который сыграет с Янником Синнером.
Результаты четвертого круга US Open 2024
Григор Димитров — Андрей Рублев — 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3
Тейлор Фриц — Каспер Рууд — 3:6, 6:4, 6:3, 6:2
Брэндон Накашима — Александр Зверев — 6:3, 1:6, 2:6, 2:6
Фрэнсис Тиафу — Алексей Попырин — 6:4, 7:6, 2:6, 6:3
Нуну Боржеш — Даниил Медведев — 0:6, 1:6, 3:6
Джек Дрейпер — Томаш Махач — 6:3, 6:1, 6:2
Янник Синнер — Томми Пол — 7:6, 7:6, 6:1
Алекс Де Минор — Джордан Томпсон — 6:0, 3:6, 6:3, 7:5
Расписание 1/4 финала US Open 2024
3 сентября, вторник
Тейлор Фриц — Александр Зверев
4 сентября, среда
Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо
Янник Синнер — Даниил Медведев
Джек Дрейпер — Алекс Де Минор
Сетка для полуфиналистов US Open 2024
6 сентября, пятница
Янник Синнер / Даниил Медведев — Джек Дрейпер / Алекс Де Минаур
Тейлор Фриц / Александр Зверев — Григор Димитров / Фрэнсис Тиафо
Мужский финал запланирован на 8 сентября.
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