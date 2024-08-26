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US Open 2024: кто из россиян выигрывал Открытый чемпионат США

Медведев является последним чемпионом US Open из россиян
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов.

Российские чемпионы US Open

  • Евгений Кафельников: Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом US Open.
  • Марат Сафин: Экс первая ракетка мира первым среди россиян завоевал титул на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.
  • Светлана Кузнецова: Светлана стала первой россиянкой-чемпионкой US Open.
  • Вера Звонарева: Российская теннисистка трижды становилась чемпионкой US Open в составе дуэтов.
  • Мария Шарапова: Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде.
  • Динара Сафина: Сестра Марата Сафина сумела вписать свое имя в историю как победительница Открытого чемпионата США в паре.
  • Екатерина Макарова и Елена Веснина: Олимпийская чемпионка Макарова дважды выигрывала US Open с бразильцем Бруно Соарешом и с соотечественницей Еленой Весниной.
  • Даниил Медведев: В 2021 году Даниил стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
Мария Шарапова
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