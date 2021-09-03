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US Open-2021: женщины, все результаты 3 сентября

20:45
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open.

На Открытом чемпионате США проходят матчи третьего круга в женском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — 7:6 (13:11), 4:6, 6:3

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