Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

US Open-2021: женщины, все результаты 31 августа

19:19
Теги:

На Открытом чемпионате США проходят матчи первого круга в женском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай) — Хэйли Баптист (США, WC) — 6:3, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Волынец (США, WC) — 6:3, 6:1

Петра Мартич (Хорватия, 30) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2021/11/5/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: Астрологический прогноз на сентябрь 2021 года
Девушку схватили и запихнули в багажник авто в Москве
Путин подписал указы о единовременной выплате военным и правоохранителям
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд