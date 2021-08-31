US Open-2021: женщины, все результаты 31 августа
19:19
На Открытом чемпионате США проходят матчи первого круга в женском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Шуай (Китай) — Хэйли Баптист (США, WC) — 6:3, 6:4
Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Волынец (США, WC) — 6:3, 6:1
Петра Мартич (Хорватия, 30) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2
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