Уроженка Москвы Кенин впервые в карьере выиграла Australian Open
13:51
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Australian Open. В финальном матче 14-я ракетка мира обыграла Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере добралась до финала турнира «Большого шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
София Кенин (США, 14) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2
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