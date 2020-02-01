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Уроженка Москвы Кенин впервые в карьере выиграла Australian Open

13:51
София Кенин. Фото Australian Open
София Кенин. Фото Australian Open
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Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Australian Open. В финальном матче 14-я ракетка мира обыграла Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере добралась до финала турнира «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

София Кенин (США, 14) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/11/2/

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