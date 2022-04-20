«Россияне несут ответственность». Долгополов поддержал отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Украинский теннисист Александр Долгополов положительно оценил новость о том, что Даниил Медведев и другие российские теннисисты не выступят на Уимблдоне-2022.

«По слухам, Уимблдон планирует поступить правильно, как уже сделали во многих других видах спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру. Это надо остановить, — написал Долгополов в Twitter. — И да, россияне несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают на протяжении 20 лет».

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что российские и белорусские теннисисты, скорее всего, не будут допущены к участию в Уимблдоне

Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.