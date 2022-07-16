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Сегодня, 17:52

Украинская теннисистка Киченок выразила удовлетворение от отстранения россиян от Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Людмила Киченок.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Людмила Киченок, занимающая 16-е место в парном разряде рейтинга WTA, поддержала дисквалификацию российских теннисистов, которых не допустили до выступлений на Уимблдоне в 2022 году.

«Хорошо, что на Уимблдоне отстранили российских и белорусских игроков. Мы пытаемся делать свое дело и играть дальше. Но я надеюсь, что ситуация в теннисе в целом изменится и в ближайшее время будут приняты ответные меры.

Что касается спортсменов, не поддерживающих отстранение россиян, я бы посоветовала им следить за новостями», — приводит слова Киченок Suspilne.media.

Wimbledon
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