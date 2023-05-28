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Сегодня, 19:29

Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гарроc»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марта Костюк.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как отреагировала на свист трибун после поражения от Арины Соболенко из Белоруссии в первом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 2:6.

«Я не ожидала этого. У меня нет никакой реакции на это, но, честно говоря, людям должно быть стыдно, — приводит слова Костюк РИА «Новости» со ссылкой на Express. — Я хочу знать, как они будут относиться к этому освистыванию через 10 лет. Я не думаю, что они будут чувствовать себя прекрасно».

Арина Соболенко. Скандал после победы белоруски Соболенко в Париже: украинку Костюк освистали трибуны

Трибуны начали свистеть в адрес украинки, после того как она отказалась пожать руку сопернице.

«Я сказала, что не буду этого делать, и я не знаю, почему люди считают, что я вдруг должна передумать. Когда я была в Великобритании в прошлом году, люди реагировали иначе», — заявила Костюк.

Источник: rsport.ria.ru
Roland Garros
Арина Соболенко
Марта Костюк
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