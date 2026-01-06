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6 января, 16:30

Уимлбдон 2026: даты проведения турнира «Большого шлема»

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира начнутся 29 июня
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

139-й Уимблдонский турнир состоится летом 2026 года. Матчи третьего в сезоне турнира «Большого шлема» будут проходить на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Англия, Великобритания).

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. Финал в женском одиночном разряде состоится 11 июля, а в мужском одиночном разряде — 12 июля.

В 2025 году победу в мужском одиночном разряде Уимблдона одержал итальянец Янник Синнер, обыгравший испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

В женском одиночном разряде победу одержала Ига Швентек из Польши, обыгравшая американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

Следить за основными новостями и результатами матчей Уимблдонского турнира можно в разделе «Большого шлема» и в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

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Теннис
Уимблдон
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