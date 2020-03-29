Уимблдон отменят на следующей неделе

Уимблдонский турнир будет отменен — решение об этом примут в ближайшие дни, информирует Daily Mail.

?Решение будет принято на экстренном заседании Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, которое было анонсировано ранее на этой неделе. Собрание будет состоять из нескольких телеконференций. Турнир, скорее всего, будет отменен впервые с 1945 года.

Уимблдон запланирован с 29 июня по 12 июля. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за коронавируса.

Напомним, что почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.