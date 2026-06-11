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11 июня, 14:29

Уимблдон объявил о рекордных призовых для участников в 2026 году

Сергей Ярошенко

Общий призовой фонд Уимблдона превысит 64,2 миллиона фунтов стерлингов (74,4 миллиона евро), что станет рекордным показателем для турнира, сообщает журналист Джеймс Грей.

Чемпионы в одиночных разрядах заработают по 3,6 миллиона фунтов стерлингов, или 4,1 миллиона евро.

Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году — тогда общий призовой фонд составил 53,5 миллиона фунтов стерлингов, или 62 миллиона евро. Таким образом, сумма увеличится на 20 процентов по сравнению с прошлым сезоном. При этом новый размер призовых все равно не соответствует требованиям, которые ведущие теннисисты выдвигали организаторам турнира в 2025 году.

Ранее группа ведущих игроков выражала недовольство размером призовых на «Ролан Гаррос».

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Действующие победители турнира в одиночных разрядах — итальянец Янник Синнер и полька Ига Свентек.

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