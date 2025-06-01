Уимблдон: даты проведения турнира «Большого шлема» в сезоне 2025

Уимблдонский турнир 2025 состоится с 30 июня по 13 июля

Уимблдонский турнир 2025 состоится с 30 июня по 13 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Призовой фонд мэйджора — 50 миллионов фунтов стерлингов.

Действующие чемпионы в мужском турнире — Карлос Алькарас, в женском — Барбора Крейчикова, в миксте — Ян Зелиньский и Се Шувэй, в мужском парном разряде — Харри Хелиоваара и Генри Паттен, в женском парном разряде — Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

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