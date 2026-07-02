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2 июля, 22:45

Уимблдон, результаты 2 июля (женщины): Самсонова, Рыбакина и Свентек в третьем круге, Шнайдер и Блинкова вылетели

Ана Горшкова
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Второй круг Уимблдонского турнира

В четверг, 2 июля, Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер (6:4, 4:6, 6:2). Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк (7:6 (7:5), 3:6, 3:6).

Чемпионка Уимблдона-2025 Ига Свентек обыграла чешку Каролину Плишкову, представительница Казахстана Елена Рыбакина победила американку Кэтрин Макнелли.

Расписание и результаты 2 июля у мужчин — здесь.

2 июля, четверг
Второй круг

Дарья Снигур (Украина) — Леолия Жанжан (Франция, Q) — 6:4, 6:3

Мария Боузкова (Чехия, 21) — Тайра Катерина Грант (Италия, Q) — 7:5, 6:3

Эмма Наварро (США, 23) — Оксана Селехметьева (Испания) — 3:6, 6:4, 6:1

Людмила Самсонова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 6:4, 4:6, 6:2

Эшлин Крюгер (США, Q) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) — 6:1, 6:0

Мэдисон Киз (США, 26) — Кэти Суон (Великобритания, WC) — 6:1, 6:4

Ига Свентек (Польша, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 6:3

Александра Эала (Филиппины, 29) — Майя Джойнт (Австралия) — 3:6, 6:2, 6:0

Марта Костюк (Украина, 12) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Аманда Анисимова (США, 6) — София Кенин (США) — 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)

Мария Саккари (Греция) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:3, 0:6, 7:6 (10:7)

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Мария Тимофеева (Узбекистан, Q) — 2:6, 6:3, 6:0

Сорана Кирстя (Румыния, 17) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:1, 6:2

Ясмин Паолини (Италия, 13) — Виктория Голубич (Швейцария) — 7:6 (7:0), 6:4

Линда Носкова (Чехия, 9) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 4:6, 6:2

Уимблдон 2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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