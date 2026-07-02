Уимблдон, расписание и результаты 2 июля (мужчины): матчи Хачанова, Зверева и Бублика
В четверг, 2 июля, россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Янника Ханфманна.
Немец Александр Зверев встретится с французом Валентином Ройе, представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против Кириана Жаке (Франция).
2 июля, четверг
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 13.00 (мск)
Габриэль Диалло (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия)
Артур Фери (Великобритания) — Отто Виртанен (Финляндия)
Тэйлор Фритц (США) — Патрик Кипсон (США)
Зизу Бергс (Бельгия) — Джейми Фария (Португалия) — не ранее 14.30
Брэндон Накашима (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6) — матч перенесен
Закари Свайда (США) — Камиль Майхшак (Польша)
Карен Хачанов (Россия) — Янник Ханфманн (Германия) — не ранее 15.00
Рафаэль Ходар (Испания) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 1:6, 2:1 — матч перенесен
Джейкоб Фернли (Великобритания) — Хауме Мунар (Испания) — не ранее 15.30
Кантен Алис (Франция) — Маркос Гирон (США) — не ранее 16.00
Джеймс Дакуорт (Австралия) — Флавио Коболли (Италия) — не ранее 16.30
Иржи Легечка (Чехия) — Алекс Молчан (Словакия)
Валентин Ройе (Франция) — Александр Зверев (Германия)
Маттео Берреттини (Италия) — Артюр Фис (Франция) — не ранее 17.00
Фрэнсис Тиафо (США) — Ян Чоински (Великобритания) — не ранее 17.30
Якуб Меншик (Чехия) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 18.30
Кириан Жак (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — не ранее 19.00
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