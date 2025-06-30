Уимблдон 2025: сколько россиянок участвуют в женском одиночном турнире

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 12 июля. Лондонский «Мэйджор» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Великобритания).

В основной женской сетке сыграют 10 российских теннисисток: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова (единственная российская теннисистка, прошедшая квалификацию).

Также в квалификации Уимблдона играли россиянки Алина Корнеева, Елена Приданкина, Эрика Андреева, Екатерина Макарова, Оксана Селехметьева, Алина Чараева. Но они не смогли пробиться в основную сетку турнира.

Уимблдонский турнир: сетка и турнирная таблица в актуальном виде