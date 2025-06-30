Теннис
30 июня, 11:30

Уимблдон 2025: сколько россиян участвуют в мужском одиночном турнире

Четверо россиян попало в основную сетку Уимблдона-2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 12 июля. Лондонский «Мэйджор» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

В основную сетку мужского турнира попали четверо российский теннисистов: Даниил Медведев (9), Андрей Рублев (14), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (75).

Также в квалификации Уимблдона играли российские теннисисты Павел Котов и Алибек Качмазов, но оба не смогли преодолеть первый раунд. 26-летний Котов проиграл чилийцу Николасу Харри в двух сетах — 6:7 (5:7), 1:6. 22-летний Качмазов уступил аргентинцу Марко Трунхеллити со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

Уимблдонский турнир: сетка и турнирная таблица в актуальном виде

