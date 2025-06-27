Теннис
27 июня, 12:50

Жеребьевка Уимблдона-2025: Мирра Андреева сыграет с египтянкой Шериф, Полина Кудерметова — со Свентек

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото AFP

27 июня состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2025.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в первом круге сыграет с египтянкой Маяр Шериф. В четвертьфинале она может встретиться с американкой Джессикой Пегулой.

Пары российских теннисисток в первом круге:

Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)

Диана Шнайдер — Моюка Учижима (Япония)

Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)

Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)

Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)

Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)

Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)

Полина Кудерметова — Ига Свентек (Польша)

Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)

Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)

Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия)

Возможные четвертьфиналы с участием наиболее высоко сеяных:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)

Ига Свентек (Польша) — Коко Гауфф (США)

Мирра Андреева (Россия) — Джессика Пегула (США)

Ясмин Паолини (Италия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В 2024 году она обыграла в финале итальянку Ясмин Паолини.

Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Мирра Андреева
Полина Кудерметова
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
  • Forz

    Кончита на месте, все норм. Теперь надеемся что Мирре мозги вправят

    29.06.2025

  • Forz

    Джойнт да, она уже в полтиннике, и наверное будет в тридцатке к концу года, а Настя уже откровенно доигрывает, хотя и старается конечно растягивать удовольствие)

    27.06.2025

  • Кот-матрос

    Бублику пройти бы 3- круга:zany_face:, а дальше и чашка может сверкнуть!

    27.06.2025

  • Кот-матрос

    Ну, я исхожу из того. что Джойнт восходящая звезда, а насчёт Насти да, может конечно в принципе.

    27.06.2025

  • Forz

    Это вполне возможно. Я очень надеюсь, что это просто наши домыслы.

    27.06.2025

  • Forz

    Нет, вопрос не в том, что Мирра выиграет турнир после появления Кончиты, а вопрос в том, что это покажет что напряжение если не ушло, то упало до приемлемого уровня. Потому что если Кончиты не будет на шлеме, это может означать только одно - она больше не будет с ней работать. А для Мирры потеря такого хорошего тренера в такой ситуации будет очень сильным ударом - по психологии, по репутации, по уровню игры. Кончита все правильно сказала, Мирра готова, но готовность не означает что она возьмет. Да и как она может быть не готовой если она выиграла в пустыне пройдя Игу на одном из её трех любимых кортов (после Шатрие и Дохи), и обыграв в финале Арину с 0-1?

    27.06.2025

  • Forz

    Да все у них нормально в семейке. А Эрика падает уже с начала года, связывать её результаты с результатами Мирры как-то странно. Что касается Валентовой то я лично не считаю что она прям топ-топ будет, это Волгоградец предсказывает. А с учётом его хороших предсказаний ранее, шансы на это неплохие.

    27.06.2025

  • Forz

    Да почему, если Люда не будет валять дурака, то без проблем пройдет. Насчёт Захаровой тоже непонятно почему кирдык - Азаренко она вполне может проходить. А дальше может быть не Гофф, а Ястремская

    27.06.2025

  • Forz

    С учётом результата в Берлине будет очень интересно

    27.06.2025

  • fonkom

    Мирре очень повезло со жребием. А уж как сыграет...

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    поискал, кому досталась Вондроушова - Сабаленке! )

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    как это понимать? есть слухи, что отпуск - не отпуск вовсе, а пауза перед расставанием?

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    с кем тебя можно спутать? такой инфантил тут один - но под двумя никами )

    27.06.2025

  • Кот-матрос

    Самсонова вряд ли.

    27.06.2025

  • ILYA

    То есть появляется Кончита , начинает кричать двигайся быстрее по корту и Мирра берет Уим ) Если это так работает в теннисе снимаю шляпу ... Кончита упала в моих рейтингах , кода ляпнула что Мирра готова брать РГ и это при живой Коко

    27.06.2025

  • Иван Л.

    ааа, ну это точняк тогда))

    27.06.2025

  • Кот-матрос

    Самсоновой кирдык? Там "звёздочка" Джойнт. Про Полину Кудерметову и Настю Захарову вообще молчу.

    27.06.2025

  • ILYA

    Мирра Касаткиной сказала в блоге

    27.06.2025

  • Иван Л.

    А вообще, откуда инфа, что мартынес в отпуске, а не в запое, коме, отставке итп? Щас погуглил, не нашел об этом ничего. Ну только там в вк на стене у кого-то... На стенах много чего пишут

    27.06.2025

  • ILYA

    Баба Вика сейчас в форме , Настя уже и так получила бонус в виде юниорки Валентовой в финале квала , не знаю почему ее Валентову записывают в будущие топы , на фоне Бренды здоровой она ни о чем Мирра что Мирра , она вообще загадка , она может вынести любую если ей интересно играть , с ее то физикой и подачей , но что то явно происходит в семейке Андреевых падание результатов Эрики и Мирры как то совпал ....

    27.06.2025

  • Forz

    Сетка Мирры весьма неплохая. Третий круг железный (если не выйдет, то впору будет в рехаб ехать). Потом опять неприятная Фрех, но её проходить может вполне (ну или Настя Потапова подсобит, и выбьет ту). Потом Наварро или клиентелла в лице Бабси, которая пока не в кондициях, и вообще может отлететь в не дойдя даже до 4-го круга. Про Пегулу пока совсем не стоит думать, хотя у той во втором круге маячит МашаТаня, которая может просто её зарезать просто) Обидно за Настюху Захарову, которая может конечно выбить бабу Вику, но потом Гофф. Хотя Гофф не выиграла пока ни одного матча на траве, а Настя сыграла 3 плотных матча в квале, плюс для неё авторитетов нет, Киз дала бой в квинс клабе. Будем надеяться на апсет.

    27.06.2025

  • Forz

    У них личка так-то 3-1 пользу Мирры, причем 2 года назад на Уимблдоне Мирра её в первом сете катнула неплохо так, а после 4-0 во втором Бабс снялась, чтобы не получить баранку от 16-летней )

    27.06.2025

  • Forz

    Ну в паре они высокий посев получат, проще будет вкатиться. Насчёт Кончиты да, если её не будет, это будет катастрофа. Самосонова и Александрова могут, но не смогут) объективная реальность

    27.06.2025

  • freak

    Шериф уведет Мирру с корта в наручниках…

    27.06.2025

  • ILYA

    Потапова пусть Френх выносит , а потом может куда хочет идти

    27.06.2025

  • ILYA

    Я так понимаю главная интрига Уима ,это увидим ли мы Кончиту в в боксе Мирры ) Если убрать личные пристрастия , то из наших Самсонова и Александрова должны проходить дальше всех , два хороших подавана С ужасом жду пару Мирра Диана ) две девчонки в полном раздрае , это будет интересно

    27.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    За Египет , с детства !

    27.06.2025

  • _Mike N_

    с кем-то путаете

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    кто будет играть в финале, Виталя?

    27.06.2025

  • _Mike N_

    Пусть сначала Мирра пройдет африканку

    27.06.2025

  • Friend of Misery

    чешки- это обувь больше для зала, для паркета. На траве в них будет не очень, скользко...

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    Матч Шнайдер-Остапенко чисто визуально был бы прикольным )

    27.06.2025

  • _Mike N_

    А Мирра или Шнайдер доберется ?:laughing::laughing::laughing:

    27.06.2025

  • _Mike N_

    Потапова, Блинкова, Захарова, Кудерметова-младшая - на выход !

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    Швентек до титула определенно не доберется: одолеть и Рыбакину, и Гоф сразу сможет едва ли

    27.06.2025

  • rusfеd 2.0

    Пройдет ли Андреева Крейчикову? Чешки на траве совсем неплохо всегда играют, не?

    27.06.2025

    • Захарова вышла в основную сетку Уимблдона

    Жеребьевка Уимблдона-2025: Медведев может сыграть с Фритцем и Зверевым

