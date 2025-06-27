Жеребьевка Уимблдона-2025: Мирра Андреева сыграет с египтянкой Шериф, Полина Кудерметова — со Свентек
27 июня состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2025.
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в первом круге сыграет с египтянкой Маяр Шериф. В четвертьфинале она может встретиться с американкой Джессикой Пегулой.
Пары российских теннисисток в первом круге:
Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)
Диана Шнайдер — Моюка Учижима (Япония)
Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)
Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)
Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)
Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)
Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)
Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)
Полина Кудерметова — Ига Свентек (Польша)
Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)
Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)
Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия)
Возможные четвертьфиналы с участием наиболее высоко сеяных:
Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)
Ига Свентек (Польша) — Коко Гауфф (США)
Мирра Андреева (Россия) — Джессика Пегула (США)
Ясмин Паолини (Италия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В 2024 году она обыграла в финале итальянку Ясмин Паолини.