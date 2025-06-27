Жеребьевка Уимблдона-2025: Мирра Андреева сыграет с египтянкой Шериф, Полина Кудерметова — со Свентек

27 июня состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2025.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева в первом круге сыграет с египтянкой Маяр Шериф. В четвертьфинале она может встретиться с американкой Джессикой Пегулой.

Пары российских теннисисток в первом круге:

Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)

Диана Шнайдер — Моюка Учижима (Япония)

Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)

Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)

Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)

Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)

Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)

Полина Кудерметова — Ига Свентек (Польша)

Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)

Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)

Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия)

Возможные четвертьфиналы с участием наиболее высоко сеяных:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)

Ига Свентек (Польша) — Коко Гауфф (США)

Мирра Андреева (Россия) — Джессика Пегула (США)

Ясмин Паолини (Италия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В 2024 году она обыграла в финале итальянку Ясмин Паолини.