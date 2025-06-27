Жеребьевка Уимблдона-2025: Медведев может сыграть с Фритцем и Зверевым

27 июня состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдона-2025.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. Медведев попал в одну четверть с немцем Александром Зверевым. В 1/8 финала соперником Даниила может стать американец Тэйлор Фритц.

В эту же четверть попали еще два россиянина — Карен Хачанов, который в первом круге встретится с американцем Маккензи Макдональдом, и Роман Сафиуллин. Его соперником в первом круге станет итальянец Лучано Дардери.

Андрей Рублев в первом круге сыграет с сербом Ласло Джере. Он попал в одну четверть с Карлосом Алькарасом, Хольгером Руне и Стефаносом Циципасом, с которым он может сыграть в третьем круге.

Возможные четвертьфиналы с участием наиболее высоко сеяных:

Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия)

Новак Джокович (Сербия) — Джек Дрейпер (Великобритания)

Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия)

Хольгер Руне (Дания) — Карлос Алькарас (Испания)

Матчи основных сеток Уимблдона будут проходить с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас. В 2024 году он обыграл в финале серба Новака Джоковича.