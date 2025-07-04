Уимблдон-2025, результаты у мужчин 4 июля: Рублев, Хачанов и Алькарас вышли в четвертый круг
В пятницу, 4 июля, Андрей Рублев победил Адриана Маннарино, а Карен Хачанов обыграл Нуну Боржеша.
Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.
4 июля, пятница
Второй круг
Бен Шелтон (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 7:5, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 7:5, 6:2, 6:3
Тэйлор Фритц (США, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
Камиль Майхшак (Польша) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
Кэмерон Норри (Великобритания) — Маттиа Беллуччи (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3
Джордан Томпсон (Австралия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 6:4, 3:6, 6:3
Николас Харри (Чили, Q) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Карен Хачанов (Россия, 17) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8)
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
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