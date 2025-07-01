Теннис
1 июля, 23:10

Уимблдон-2025, результаты первого круга у женщин 1 июля: победы Мирры Андреевой, Калинской, Самсоновой и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото AFP
Матчи первого круга турнира «Большого шлема».

Во вторник, 1 июля, на корты вышли россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника и Полина Кудерметовы, Анна Калинская, Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

1 июля, вторник
Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Кая Юван (Словения, Q) — 7:6 (8:6), 1:6, 6:3

Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 7:5, 6:3

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:2, 6:3

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ива Йович (США, Q) — 6:1, 6:1

Клара Таусон (Дания, 23) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 2:6, 6:4, 6:3

Вероника Эрьявец (Словения, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 3:6, 6:3, 6:4

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 6:2, 7:5

Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1

Зейнеп Сонмез (Турция) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:2

Лючия Бронцетти (Италия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1

Ван Синьюй (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 7:5, 6:2

Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1

Ига Свентек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1

Дэниэлл Коллинз (США) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 6:2

Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4

Мирра Андреева (Россия, 7) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:3

Мирра Андреева.Мирра снова улыбается. Россиянка прошла первый круг Уимблдона и улучшила прошлогодний результат

Кэтрин Макнелли (США) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:1

Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:2

Хэйли Баптист (США) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:7 (0:7), 6:1, 6:2

Эмма Наварро (США, 10) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 6:3, 6:1

Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) — 1:6, 6:3, 6:1

Виктория Мбоко (Канада, LL) — Магдалена Фрех (Польша, 25) — 6:3, 6:2

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:3

София Кенин (США, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:1

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1

Эльза Жакемо (Франция, Q) — Магда Линетт (Польша, 27) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4

Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2025/11/5/
Теннис
Уимблдон
Захарова обыграла Азаренко в дебютном матче в основной сетке Уимблдона

Гауфф проиграла украинке Ястремской в первом круге Уимблдона

КХЛ на Кинопоиске

