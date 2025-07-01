Уимблдон-2025, результаты первого круга у женщин 1 июля: победы Мирры Андреевой, Калинской, Самсоновой и другие матчи
Во вторник, 1 июля, на корты вышли россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника и Полина Кудерметовы, Анна Калинская, Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова.
Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.
1 июля, вторник
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Кая Юван (Словения, Q) — 7:6 (8:6), 1:6, 6:3
Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 7:5, 6:3
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:2, 6:3
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ива Йович (США, Q) — 6:1, 6:1
Клара Таусон (Дания, 23) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 2:6, 6:4, 6:3
Вероника Эрьявец (Словения, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 3:6, 6:3, 6:4
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 6:2, 7:5
Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
Зейнеп Сонмез (Турция) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:3
Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)
Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:2
Лючия Бронцетти (Италия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 7:5
Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1
Ван Синьюй (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 7:5, 6:2
Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1
Ига Свентек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1
Дэниэлл Коллинз (США) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 6:2
Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4
Мирра Андреева (Россия, 7) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:3
Кэтрин Макнелли (США) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:1
Кэролайн Доулхайд (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:2
Хэйли Баптист (США) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:7 (0:7), 6:1, 6:2
Эмма Наварро (США, 10) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 6:3, 6:1
Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) — 1:6, 6:3, 6:1
Виктория Мбоко (Канада, LL) — Магдалена Фрех (Польша, 25) — 6:3, 6:2
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока
Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2
Белинда Бенчич (Швейцария) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:3
София Кенин (США, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:1
Анастасия Захарова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1
Эльза Жакемо (Франция, Q) — Магда Линетт (Польша, 27) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4
Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США, 2) — 7:6 (7:3), 6:1
