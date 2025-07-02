Теннис
2 июля, 00:30

Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин 1 июля: победа Синнера, поражения Бублика и Зверева и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото AFP
Матчи первого круга турнира «Большого шлема».

Во вторник, 1 июля, на корты вышли Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Бублик, Александр Шевченко.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

1 июля, вторник
Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Джеймс Маккейб (Австралия, Q) — 6:1, 6:4, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Томми Пол (США, 13) — Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:2)

Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5

Себастьян Офнер (Австрия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (10:8), 3:1 отказ 2-го игрока

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:3, 6:0

Миомир Кецманович (Сербия) — Алекс Микельсен (США, 30) — 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:6)

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4

Александр Вукич (Австралия) — Цен Чуньсинь (Тайвань) — 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)

Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 3:6, 6:4, 6:1, 6:4

Педро Мартинес (Испания) — Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 5) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

Артур Казо (Франция, Q) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (5:7), 6:1

Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 6:1, 7:5, 6:2

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (10:3)

Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан, 28) — 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Аугустус Хольмгрен (Дания, Q) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 21) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:2, 6:4

Корантен Муте (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:4, 6:2

Флавио Коболли (Италия, 22) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 6:3, 7:6 (9:7), 6:1

Марин Чилич (Хорватия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:3

Якуб Меншик (Чехия, 15) — Юго Гастон (Франция) — 6:1, 4:6, 6:2, 6:2

Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Ринки Хидзиката (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:1, 6:1

Райлли Опелка (США) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5, 7:6 (7:4)

Григор Димитров (Болгария, 19) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)

Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания, WC) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:5

Маркос Гирон (США) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3

Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:7, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция, 18) — 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2

Брэндон Накашима (США) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — прерван

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2025/1/5/
Теннис
Уимблдон
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
    Гауфф — о поражении в первом круге Уимблдона: «Это отстой»

