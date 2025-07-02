Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин 1 июля: победа Синнера, поражения Бублика и Зверева и другие матчи
Во вторник, 1 июля, на корты вышли Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Бублик, Александр Шевченко.
Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.
1 июля, вторник
Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Джеймс Маккейб (Австралия, Q) — 6:1, 6:4, 6:3
Лоренцо Сонего (Италия) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2
Томми Пол (США, 13) — Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:2)
Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5
Себастьян Офнер (Австрия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (10:8), 3:1 отказ 2-го игрока
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1
Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:3, 6:0
Миомир Кецманович (Сербия) — Алекс Микельсен (США, 30) — 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:6)
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4
Александр Вукич (Австралия) — Цен Чуньсинь (Тайвань) — 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)
Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 3:6, 6:4, 6:1, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2
Тэйлор Фритц (США, 5) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4
Артур Казо (Франция, Q) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (5:7), 6:1
Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 6:1, 7:5, 6:2
Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (10:3)
Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан, 28) — 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
Аугустус Хольмгрен (Дания, Q) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4
Томаш Махач (Чехия, 21) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:2, 6:4
Корантен Муте (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:4, 6:2
Флавио Коболли (Италия, 22) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 6:3, 7:6 (9:7), 6:1
Марин Чилич (Хорватия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:3
Якуб Меншик (Чехия, 15) — Юго Гастон (Франция) — 6:1, 4:6, 6:2, 6:2
Артур Риндеркнех (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
Ринки Хидзиката (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:1, 6:1
Райлли Опелка (США) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5, 7:6 (7:4)
Григор Димитров (Болгария, 19) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3, 6:4
Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока
Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)
Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания, WC) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:5
Маркос Гирон (США) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3
Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 5:7, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция, 18) — 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2
Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2
Брэндон Накашима (США) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — прерван
