Уимблдон 2025: призовой фонд в одиночном разряде

Призовой фонд на Уимблдоне 2025 составит около 53 миллионов долларов

138-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 30 июня по 13 июля.

Призовой фонд на Уимблдоне 2025 в двух одиночных разрядах составит около 53 миллионов долларов (38 828 000 фунтов стерлингов). Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат одинаковые суммы — чуть больше 5,5 миллиона долларов, а финалисты — более 2 миллионов долларов.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:

1-й круг: 89 847 долларов

2-й круг: 134 771 доллар

3-й круг: 206 921 доллар

4-й круг: 326 718 долларов

Четвертьфинал: 544 530 долларов

Полуфинал: 1 055 027 долларов

Финал: 2 069 214 долларов

Чемпион: 5 559 617 долларов

Следить за ходом игр по геймам и их результатами можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».