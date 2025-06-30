Уимблдон 2025: призовой фонд в одиночном разряде
138-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 30 июня по 13 июля.
Призовой фонд на Уимблдоне 2025 в двух одиночных разрядах составит около 53 миллионов долларов (38 828 000 фунтов стерлингов). Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат одинаковые суммы — чуть больше 5,5 миллиона долларов, а финалисты — более 2 миллионов долларов.
Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:
-
1-й круг: 89 847 долларов
-
2-й круг: 134 771 доллар
-
3-й круг: 206 921 доллар
-
4-й круг: 326 718 долларов
-
Четвертьфинал: 544 530 долларов
-
Полуфинал: 1 055 027 долларов
-
Финал: 2 069 214 долларов
-
Чемпион: 5 559 617 долларов
Следить за ходом игр по геймам и их результатами можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».