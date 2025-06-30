Уимблдон 2025: кто фаворит турнира в женском одиночном разряде (прогнозы, коэффициенты)

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 12 июля. Лондонский «Мэйджор» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Великобритания).

В 2024 году победительницей Уимблдонского турнира среди женщин стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Однако в этом году эксперты не включили ее в число фавориток.

По версии букмекеров в женском одиночном разряде победу в 2025 году одержит первая ракетка мира Арина Соболенко (3.70) из Белоруссии. Также в число претенденток на титул входят представительница Казахстана Елена Рыбакина (6.50), американка Кори Гауфф (7.50), полька Ига Свентек (8.50) и россиянка Мирра Андреева (8.50).