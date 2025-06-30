Уимблдон 2025: кто фаворит турнира в мужском одиночном разряде (прогнозы, коэффициенты)

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 12 июля. Лондонский «Мэйджор» пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Великобритания).

Испанский теннисист Карлос Алькарас — победитель Уимблдонского турнира 2024. Перед стартом турнира в 2025 году букмекеры в число фаворитов относят действующего чемпиона Карлоса Алькараса (коэффициент 2.35) и первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера (2.80). Также высоко оцениваются шансы рекордсмена «мейджоров» серба Новака Джоковича (5.50) и представителя Великобритании Джека Дрейпера (7.50), который сыграет на домашнем турнире.

Из российских теннисистов шансы дальше всех пройти по сетке — у прошлогоднего полуфиналиста Даниила Медведева. Его успех на травяных кортах в Лондоне оценивается в 25.0.