Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин сыграет с Махачем, Хачанов — Алис, Джокович — Фернли и другие
В среду, 4 июля, пройдут матчи второго круга Уимблдона.
Россиянин Карен Хачанов встретится с французом Кентеном Алисом, Роман Сафиуллин выйдет на корт против чеха Томаша Махача, а серб Новак Джокович сыграет с британцем Джейкобом Фернли.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — не ранее 13.00
Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Артур Филс (Франция) — не ранее 13.00
Хауме Мунар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — не ранее 13.00
Лучано Дардери (Италия, 37) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — не ранее 14.30
Григор Димитров (Болгария, 10) — Цзюнчэн Шан (Китай, 91) — не ранее 14.30
Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 24) — не ранее 14.30
Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 14.30
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 118) — Бен Шелтон (Британия, 14) — не ранее 14.00
Денис Шаповалов (Канада, 121) — Даниэль Альтмайер (Германия, 80) — не ранее 14.30
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия) — не ранее 14.30
Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — не ранее 15.30
Джек Дрейпер (Великобритания, 28) — Кэмерон Норри (Великобритания) — не ранее 16.30
Танаси Коккинакис (Австралия) — Люка Пуй (Франция, Q) — не ранее 16.30
Джованни Перрикар (Франция, LL) — Есихито Нисиока (Япония) — не ранее 16.30
Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 16.30
Тэйлор Фритц (США, 13) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 16.30
Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21) — не ранее 17.30
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — не ранее 18.30
Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 18.30
Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»