Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 5 июля: Касаткина — Бадоса, Шнайдер — Наварро, Радукану — Саккари

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Матчи третьего круга Уимблдона 2024.

В пятницу, 5 июля, пройдут матчи второго и третьего круга Уимблдона.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с испанской Паулой Бадосой, а Диана Шнайдер встретится с американкой Эммой Наварро.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19) — не ранее 13.00 мск

Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 13.00

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Чжу Линь (Китай) — не ранее 13.00

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Донна Векич (Хорватия) — не рарее 16.30

Марта Костюк (Украина, 18) — Мэдисон Кис (США, 12) — не ранее 14.30

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Бьянка Андрееску (Канада) — не ранее 15.00

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мария Саккари (Греция, 9) — не ранее 17.30

Сонай Картал (Великобритания, Q) — Коко Гауфф (США, 2) — не ранее 18.30