Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Медведев — Штруфф, матчи Сафиуллина и Джоковича

Матчи третьего круга Уимблдона-2024.

В субботу, 6 июля, пройдут матчи третьего круга Уимблдона. Матч Даниила Медведева против Ян-Леннарда Штруффа был перенесен с 5 на 6 июля из-за дождя при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина. Роман Сафиуллин встретится с Артуром Филсом, Новак Джокович сыграет с Алексеем Попыриным. Начало игрового дня — в 13.00 мск.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция) — прерван из-за дождя

Люка Пуй (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Артур Филс (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — прерван из-за дождя

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия)

Хольгер Руне (Дания) — Кантен Алис (Франция)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия) — прерван из-за дождя

Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США) — прерван из-за дождя

Кэмерон Норри (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)

Тэйлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили)

Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)