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Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 5 июля: Медведев — Штруфф, Алькарас — Тиафу, Синнер — Кецманович

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Матчи третьего круга турнира «Большого шлема».

В пятницу, 5 июля, пройдут матчи третьего круга Уимблдона. Россиянин Даниил Медведев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом, Карлос Алькарас — с Фрэнсисом Тиафу, а Янник Синнер встретится с Миомиром Кецмановичем.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция, 16) — не ранее 13.00 мск

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — не ранее 13.00

Томми Пол (США, 12) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — не ранее 13.00

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 13.00

Денис Шаповалов (Канада) —Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 13.00

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафу (США, 29) — не ранее 15.30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Гаэль Монфис (Франция) — не ранее 16.30

Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 19.00

Уимблдон
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