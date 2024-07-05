Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 5 июля: Медведев — Штруфф, Алькарас — Тиафу, Синнер — Кецманович
В пятницу, 5 июля, пройдут матчи третьего круга Уимблдона. Россиянин Даниил Медведев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом, Карлос Алькарас — с Фрэнсисом Тиафу, а Янник Синнер встретится с Миомиром Кецмановичем.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция, 16) — не ранее 13.00 мск
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — не ранее 13.00
Томми Пол (США, 12) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — не ранее 13.00
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 13.00
Денис Шаповалов (Канада) —Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 13.00
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафу (США, 29) — не ранее 15.30
Григор Димитров (Болгария, 10) — Гаэль Монфис (Франция) — не ранее 16.30
Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 19.00