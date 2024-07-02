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Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Карацев — Хачанов, матчи Рублева, Джоковича и Сафиуллина

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Андрей Рублев.
Фото AFP
Матчи первого круга Уимблдона 2024.

В первом круге Уимблдона 2 июля Андрей Рублев сыграет с Франсиско Комесаньей из Аргентины, Роман Сафиуллин — с Франсиско Черундоло (Аргентина), Аслан Карацев против Карена Хачанова.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Маттиа Белуччи (Италия) — Бен Шелтон (США)

Хуберт Хуркач (Польша) — Раду Албот (Молдавия)

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Лучано Дардери (Италия) — Ян Чоински (Великобритания)

Пол Джабб (Великобритания) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)

Себастьян Корда (США) — Джованни Мпеши-Перрикар (Франция)

Констан Лестьенн (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия)

Хауме Мунар (Испания) — Билли Харрис (Великобритания)

Есихито Нисиока (Япония) — Нуну Боржеш (Португалия)

Алексей Попырин (Австралия) — Тиагу Монтейру (Бразилия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лука Нарди (Италия)

Таро Даниэль (Япония) — Стефанос Циципас (Греция)

Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия)

Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — не ранее 14.30 мск

Джейкоб Фернли (Великобритания) — Алехандро Моро Каньяс (Испания)

Хольгер Руне (Дания) — Квон Сун Ву (Корея)

Артур Филс (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Элиас Имер (Швеция)

Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия) — не ранее 16.30

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Александр Зверев (Германия)

Флавио Коболли (Италия) — Ринки Хидзиката (Австралия)

Кеи Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнех (Франция)

Кэмерон Норри (Великобритания) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — не ранее 16.30

Тэйлор Фритц (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)

Генри Сирл (Великобритания) — Маркос Гирон (США)

Вит Копршива (Чехия) — Новак Джокович (Сербия)

Кантен Алис (Франция) — Кристофер Юбенкс (США)

Люка Пуй (Франция) — Ласло Джере (Сербия)

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Алехандро Табило (Чили)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Танаси Коккинакис (Австралия)

Энди Маррей (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
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