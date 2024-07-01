Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие
Матчи первого круга Уимблдона 2024.
В первом круге Уимблдона 1 июля Даниил Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем, а Павел Котов — с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Также пройдут матчи Карлос Алькарас (Испания) — Марк Лаял (Эстония) и Янник Синнер (Италия) — Янник Ханфманн (Германия).
Маттео Арнальди (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США, 29) — начало в 13.00 (мск)
Алекс Болт (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 13.00
Люка ван Аш (Франция, LL) — Фабио Фоньини (Италия) — 13.00
Кристиан Гарин (Чили, Q) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 13.00
Григор Димитров (Болгария, 10) — Душан Лайович (Сербия) — 13.00
Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 13.00
Николас Харри (Чили, 19) — Денис Шаповалов (Канада) — 13.00
Борна Чорич (Хорватия) — Фелипе Мелигени Алвеш (Бразилия, Q) — 13.00
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 13.00
Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — не ранее 14.30
Гаэль Монфис (Франция) — Адриан Маннарино (Франция, 22) — не ранее 14.30
Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Максим Жанвье (Франция, Q) — не ранее 14.30
Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Фери (Великобритания, WC) — не ранее 15.00
Себастьян Баес (Аргентина, 18) — Брендон Накаджима (США) — не ранее 15.00
Станислас Вавринка (Швейцария) — Чарльз Брум (Великобритания, WC) — не ранее 15.00
Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 15.00
Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q) — не ранее 15.00
Александр Шевченко (Казахстан) — Юго Умбер (Франция, 16) — не ранее 15.00
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марк Лаял (Эстония, Q) — не ранее 15.30
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Артур Казо (Франция) — не ранее 16.00
Ботик Ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Лиам Броди (Великобритания, WC) — не ранее 16.30
Александар Вукич (Австралия) — Себастиан Офнер (Австрия) — не ранее 16.30
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Алекс Микельсен (США) — не ранее 16.30
Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — не ранее 17.00
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Максимилиан Мартерер (Германия) — не ранее 18.00
Маттиа Белуччи (Италия, Q) — Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 18.00
Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — не ранее 18.00
Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Лоренцо Сонего (Италия) — не ранее 18.00
Сумит Нагал (Индия) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 18.00
Томми Пол (США, 12) — Педро Мартинес (Испания) — не ранее 18.00
Отто Виртанен (Финляндия, Q) — Макс Перселл (Австралия) — не ранее 18.30
Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — не ранее 18.30