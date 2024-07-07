Уимблдон-2024, женщины, расписание и результаты 7 июля: Наварро — Гауфф, матчи Кис, Бадосы и других

Матчи четвертого круга Уимблдона-2024.

В воскресенье, 7 июля, Эмма Наварро (США) встретится с Коко Гауфф (США), а Ясмин Паолини (Италия) — с Мэдисон Кис (США).

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 13.00 мск

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Мэдисон Кис (США, 12) — не ранее 15.00

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — не ранее 17.30

Эмма Наварро (США, 19) — Коко Гауфф (США, 2) — не ранее 19.00