Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 8 июля: Фритц — Зверев, Руне — Джокович

Матчи четвертого круга турнира «Большого шлема».

В понедельник, 8 июля, американец Тэйлор Фритц сыграет с немцем Александром Зверевым, а Хольгер Руне из Дании встретится с Новаком Джоковичем (Сербия).

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — не ранее 13.00 мск

Артур Филс (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — не ранее 15.00

Тэйлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 17.00

Хольгер Руне (Дания, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2) — не ранее 19.00