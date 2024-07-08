Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 8 июля: Фритц — Зверев, Руне — Джокович
Матчи четвертого круга турнира «Большого шлема».
В понедельник, 8 июля, американец Тэйлор Фритц сыграет с немцем Александром Зверевым, а Хольгер Руне из Дании встретится с Новаком Джоковичем (Сербия).
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — не ранее 13.00 мск
Артур Филс (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — не ранее 15.00
Тэйлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 17.00
Хольгер Руне (Дания, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2) — не ранее 19.00
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