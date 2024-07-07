Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: Медведев — Димитров, матчи Алькараса, Синнера и других

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Матчи четвертого круга турнира «Большого шлема».

В воскресенье, 7 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым (Болгария), испанец Карлос Алькарас встретится с французом Уго Умбером, а итальянец Янник Синнер — с Беном Шетоном из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Томми Пол (США, 12) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — не ранее 14.30 мск

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Уго Умбер (Франция, 16) — не ранее 15.30

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 16.30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 18.30

Уимблдон
0
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рыбакина — о матче с Калинской: «С ней всегда тяжелые игры»
Свентек: «Я позволила Путинцевой вернуться в игру во втором сете, а этого делать не стоило»
Путинцева о победе над Свентек: «Я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро»
Джокович: «Постарался пробить пенальти, но Попырин хорошо защищался»
Джокович и Попырин спародировали игру в футбол во время матча Уимблдона
Джокович стал третьим игроком, одержавшим 50 побед в матчах «Большого шлема» после 35 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что у Медведева нет явного преимущества перед соперниками на Уимблдоне

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости