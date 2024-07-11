Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Уимблдон-2024, расписание и результаты, женщины, 11 июля: Векич — Паолини, Крейчикова — Рыбакина

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
Матчи 1/2 финала Уимблдона-2024.

В четверг, 11 июля, состоятся два полуфинальных матча в женском одиночном разряде. Хорватка Донна Векич сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, а Барбора Крейчикова из Чехии встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала

Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 15.00 мск

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 15.00

Уимблдон
0
Читайте также
Гол 16-летнего Ямаля помог Испании выйти в финал Евро-2024
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рыбакина против Крейчиковой, Векич — Паолини. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Ольховский: «Медведев в отличие от Синнера использовал свои шансы сполна»
Уимблдон-2024, результаты 10 июля: Джокович, Музетти, Рыбакина и Крейчикова в полуфинале
Рыбакина вышла в полуфинал, соперник Джоковича снялся. Онлайн-трансляция Уимблдона
Хачанов: «Последние несколько недель выдались нелегкими. Пора вернуться к работе»
Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Второй год подряд выйти в полуфинал Уимблдона — это великолепное достижение для Медведева»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости