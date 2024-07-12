Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Уимблдон-2024, расписание и результаты 12 июля: Медведев — Алькарас, Музетти против Джоковича

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Матчи 1/2 финала Уимблдона-2024.

В пятницу, 12 июля, россиянин Даниил Медведев в полуфинале сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, серб Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти из Италии.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Новак Джокович. Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.30 мск

Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.30

Теннис
Уимблдон
1
Читайте также
День фотографа отметят в России 12 июля
Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Эксперт сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона
Крейчикова расплакалась на интервью после выхода в финал Уимблдона
Рыбакина блестяще начала матч, но не смогла выйти в финал. Сенсация от Крейчиковой
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начнется и как смотреть матч Уимблдона 2024
Рыбакина проиграла Крейчиковой, Паолини победила Векич. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова расплакалась на интервью после выхода в финал Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости