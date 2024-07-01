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Уимблдон 2024: призовые турнира «Большого шлема» — сколько заработают победители и получат другие игроки

Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов.
Фото Reuters

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов). Это на 11,9% больше, чем в 2023 году. Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов), а финалисты — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов).

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:

  • первый круг — 60 тысяч фунтов стерлингов (75 тысяч долларов)
  • второй круг — 93 тысячи фунтов стерлингов (117 тысяч долларов)
  • третий круг — 143 тысячи фунтов стерлингов (180 тысяч долларов)
  • четвертый круг — 226 тысяч фунтов стерлингов (285 тысяч долларов)
  • четвертьфинал — 375 тысяч фунтов стерлингов (473 тысячи долларов)
  • полуфинал — 715 тысяч фунтов стерлингов (903 тысяч долларов)
  • финал — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов)
  • титул — 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов)

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Логотип Уимблдона. Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
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